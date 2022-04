– Az állami gazdaság területe igazából egy tanyavidék, mindenki ismeri egymást a környéken. Én is éppen a szüleimhez látogattam oda, amikor értesítettek az esetről – kezdte Zámbó Brigitta, a Mancsőr Állatvédő egyesület alelnöke.

– Él itt a környéken egy család, akinek az ebe elég sokat kóborol az utcán. Vasárnap délelőtt felénk is megindult a jószág, viszont mi többen voltunk, saját kutyákkal, így megrémült és megtorpant, a gazdája akkor is több száz méterre volt. Hallottunk olyan esetről, hogy valakit már meg is harapott az állat – mesélte az előzményeket.

Az egyik szomszéd korábban stroke-ot kapott, mozgásában korlátozottá vált, ám minden nap sétálni indult az ötéves vizslájával, a család házi kedvencével. Így történt ez vasárnap is, szokás szerint pórázt tett a kutya nyakába és mentek útjukon, amikor a keverék rájuk támadt.

– A szomszéd kutyája nekiugrott a pórázon sétáltatottnak, az egyik rokon odament, szétszedte az ebeket és addig fojtogatta a vizslát, míg az meg nem halt – számolt be az eseményről Zámbó Brigitta, akit ezután értesítettek és egyből a helyszínre sietett.

Hozzátette: az idős férfi kérlelte, hogy engedjék el a kutyáját, mert fogja a pórázát, de a másik nem tette meg.

– Borzalmas, ami fogadott minket, az idős gazdi teljesen összetört, a házi kedvencét veszítette el. Csak reméljük, hogy fel tudja majd dolgozni a történteket – szólt indulatosan.

Brigitta megkereste a férfit is, hogy érdeklődjön mi történt, aki állítása szerint nem tudta, hogy megfojtotta az állatot.

Megtettem a feljelentést, egy ilyen eset nem maradhat büntetlenül

– emelte ki Brigitta.

Az állat még mindig a helyszínen van, a vizsgálatok miatt nem szállítatták el. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság állatkínzás vétség elkövetése miatt nyomozást rendelt el.

– A nyomozás érdekeire tekintettel egyéb információt nem áll módunkban közölni – válaszolta megkeresésünkre Sipos-Kácsor Andrea megyei rendőrségi sajtóreferens.