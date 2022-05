Két különböző feladatlapot kellett megoldaniuk a fiataloknak, melyből az elsőre 90 percet kaptak, ami egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási részből állt. Az utóbbinál kettő közül választhattak: érvelés vagy egy 120-200 szavas gyakorlati szövegműfaj elkészítés. Az idei magyar érettségi feladatokról a Dóra Krisztina, a Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium magyar nyelv és irodalom tanára, illetve a Verseghy Ferenc Gimnázium magyar nyelv és- irodalom, valamint történelem szakos tanára, Szűcs Sándor nyilatkozott.

Középszinten egy klasszikus szerkezetű Szabó Magda novellát kaptak a diákok, melynek az elemzése nem okozhatott problémát – magyarázta Szűcs Sándor, irodalomtanár.A összehasonlító elemzésben pedig Janus Pannonius- és egy Juhász Gyula-verset kaptak, amelyről eldönthették, hogy a novellát elemzik, vagy pedig a két vers összehasonlításán dolgoznak. Szerencsés helyzetben voltak a fiatalok, hiszen tanóra keretében a két versből legalább az egyiket biztosan elemezte már mindenki, ezért úgy gondolom, hogy jó feladatsorral nézhettek szeme a végzős tanulók.

– folytatta.

A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők, ahol szintén választani lehetett, hogy egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű értelmezése vagy két mű összehasonlító értelmezése.

A középszintű feladatsor idén is diákbarátnak bizonyult – kezdte mondanivalóját Dóra Krisztina magyar nyelv és irodalom tanár.

– A szövegértő feladatok kérdései nagyrészt visszakereshetőek voltak az írásból. Szabó Magda novellája is kifejezetten olvasható és értelmezhető volt az idei középszintű érettségiben, azonban nem a klasszikus novellaelemzési szempontok alapján kellett elemezni, ami megzavarhatta a tanulókat. Ugyanis gondot okozhatott a feladat értelmezése, hogy mit értünk pontosan "elbeszéléstechnikai eszköz" kifejezés alatt.

Kifejezetten örültem azonban az összehasonlító verselemzésnek, ugyanis olyan szöveggel is találkozott a vizsgázó, amit már a tanulmányai során megismert. Hiszen Janus Pannonius: Búcsú Váradtól és Juhász Gyula: Várad című versét kellett elemezni a tanult verselemzési szempontok alapján. Évek óta foglalkozom emelt szintű érettségire való felkészítéssel, így azt gondolom, hogy az idei feladatsor is kedvezőnek bizonyult. Öt évvel ezelőtt változott az érettségi, azóta a feladatlap nehézsége diákbarátabb lett, hiszen kevesebb műveltségi feladatot lelhetünk fel bennük. Idén kreatív írást is tartalmazott a feladatlap, mely eddig nem volt jellemző a emeltszinten, ezzel szemben Pilinszky János Örökkön örökké című versének az elemzése több fejtörést okozott a fiatalok számára.

A Verseghy Ferenc Gimnáziumban idén 9 tanuló tett emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségit.

Véleményem szerint az emelt szintű feladatsor középszintűvel ellentétben komoly kihívás elé állította még a legjobbakat is – folytatta mondanivalóját az irodalomtanár

– Három feladattípus köré rendeződik az emelt érettségi, hiszen az első rész egy megadott szöveg, mely a szövegértés köré épül, a második a műértelmező szövegalkotás, a harmadik pedig a reflektáló szöveg alkotás, ami az ars poeticákról szólt.

Zökkenőmentesen zajlott az érettségi a város iskoláiban

Probléma nélkül kezdődött el az írásbeli érettségi vizsga első napja a Szolnoki Szakképzési Centrumban Intézményeiben is. Magyar nyelv és irodalom érettségit a tizenegy szakképző intézményből tízben tettek a diákok. Reggel kilenc órakor összesen 672-en ültek be a padokba, közülük 662-en középszinten, míg tizen emelt szinten írták meg a rendelkezésre álló idő alatt a dolgozatukat. Az írásbeli érettségi vizsgák első napja rendkívüli esemény nélkül telt el, az Oktatási Hivatal által javasolt egészségvédelmi intézkedéseket mindenhol alkalmaztuk, betartottuk.