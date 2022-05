Visszahelyezték a felújítás miatt leszedett mesterséges fecskefészkeket a fegyverneki könyvtár épületére. Az intézmény már korábban kiérdemelte a Madárbarát munkahely címet, a művelődési ház különálló épületén is több, természetes fecskefészek várja a lakókat. Emellett a napokban az óvoda is kapott két-két mesterséges fecskefészket és egy odút, valamint a nemrég felújított Családsegítő Központ épületén is a napokban pótolják a munkálatok ideje alatt leszedett fészkeket.