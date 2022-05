Tovább fejlesztették az udvart is. A megnyitók helyszínéül szolgáló területet növények telepítésével és mozaikcsempe kirakásos fallal csinosítják. A város nevezetes épületeit jelenítik meg, ezzel a nagy feladattal is szép színteret teremtve Tiszaföldváron. Nemcsak az épület szempontjából újultak meg, törekednek arra is, hogy minél változatosabb műveket állíthassanak ki.

– Új alkotók csatlakoztak hozzánk, szerencsére fiatalok is. Az olajjal, akrillal és akvarellel festők mellett van fafaragónk, de olyan alkotótársunk is, aki nemez tárgyakat készít – részletezte.

A friss műveket, újdonságokat ősszel zsűriztették, már ezeket is megtekinthetik az érdeklődők. A rendezvényeiket a tervek szerint új oldalaikon is hírelik majd, hogy még könnyebben elérjék közönségüket.

– Az első hivatalos kiállításmegnyitónkat júniusban Szent Iván éjjeléhez kapcsolódva tartjuk, akkor szolnoki művészek munkái is a termekben sorakoznak majd – emelte ki Meggyes Zsuzsanna.