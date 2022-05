Folyamatosan zajlanak az útépítési munkák a városban, a fejlesztés célja a sáros utcák felszámolása. Az útalapépítés elsőként a Törő Pál utcában történt meg, a közelmúltban újabb helyeken kezdte meg a munkát a kivitelező. Elvégezték a Benkő Gyula utcában és a XX. utcában is a tükör kiszedését, majd további utcákban, így a XXI., az Apród és a Damjanich utcában is megkezdődött a munka. Ezeken túl egy kormányzati támogatásnak köszönhetően újabb huszonkilenc utcában épülhet útalap, a napokban ezeken a helyeken is elkezdődik a munka.