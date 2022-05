Az elmúlt évek pályázataiból fedezett restaurálásnak köszönhetően nemcsak egyre jobb állapotban vannak, hanem az állagmegóvásra is ügyelnek. A darabokat a kiállítótérben időközönként cserélik, így mindegyiket megtekinthetik az érdeklődők.

Két évben restaurálhattunk, most állományvédelmi pályázatot írtunk, a csomagolásokra hatszázezer forintot nyertünk

– mondta Eiler Zita, a Martfűi Helytörténeti Gyűjtemény muzeológusa.

A normál papír egy pici nedvesség hatására is savat bocsát ki, ami a textilt és a fémet is megmarja, károsítja, ezért fontos, hogy milyen dobozban tartják a cipőket.

– A kitömés az állapot fenntartásában segít, így nem törik meg a bőr. A savmentes doboz megakadályozza, hogy kívülről nedvesség jusson be és tönkretegye a lábbeliket. De egy-egy finomabb darabot azért is be kell csomagolni, hogy a karton ne sértse meg – részletezte.

Korábban a pincében tartották a cipőket, a nedves környezet nem tett nekik jót, a restaurálást követően általános terv, hogy a kiállítótérben cserélgetik azokat, hiszen a pára, a fény és a hő is jobban éri ott. Idén további darabokkal bővült a gyűjtemény.

– Minicipőket kaptunk, amiket díszként lehet kirakni, illetve vásároltunk is az internetről. A legelső szempont, hogy mennyire ritka darabról van szó, utána az állapot és az ár a döntő. Stoplis Tisza és Imperiálokat szereztünk be, valamint magasszárú sportcipők kerültek hozzánk, ezeket leginkább az utcán viselték az emberek. A környéken egy padláson találtak egy szinte egyszer sem hordott bordó, női darabot, már az is nálunk van – mesélte.

Hozzátette: látogatóik szeretik a Tisza cipőket, mindenki általában pozitív emlékkel kötődik a darabokhoz, ami nagy előny.

– A múzeumok éjszakáján a sport lesz a központi téma, mi kifejezetten az ilyen típusokat állítjuk ki, mezeket, relikviákat hoznak be hozzánk arra a napra – utalt a nyári programra Eiler Zita.