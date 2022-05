– Az iskolában hat éve hagyomány, hogy egy jó hangulatú brit teapartival ünnepeljük meg II. Erzsébet születésnapját. Az idei brit nap egyik különlegessége volt, hogy itt mutatta be először Erdős Hanna világbajnok cukrász azt a herendi porcelántányért, amelyet cukorból készített a királynő tiszteletére, s amelyet júniusban, Őfelsége hivatalos születésnapi ünnepségén, a brit nagyköveti rezidencián csodálhat meg a királynő platina jubileumát ünneplő brit–magyar közönség – tudtuk meg Kovács Beáta tanárnőtől.

A brit napon Subicz Zsuzsanna tanárnő rendhagyó Charles Dickens-óráján vehetett részt két osztály, ekkor volt az eredményhirdetése az országos rajzpályázatnak, a brit kulturális kvíznek is. A tea mellé a jeles alkalomra Ozsváth Kata tanárnő tortát készített, amelynek csúcsdísze a királynő koronájának cukorból készült másolata volt. Az ünnepség után Richard Shackleton brit nagykövet­helyettest kérdeztük a jeles ünnepről. A diplomata korábban Londonban, New Yorkban, Kolumbiában, Mexikóban, Szófiában és Helsinkiben dolgozott, mielőtt 2020. augusztus 1-jén megérkezett Budapestre.

– A nagykövetség az Egyesült Királyság és Magyarország közötti kapcsolatok őrzője, mi foglalkozunk a politikai kapcsolatokkal és tárgyalunk a kormánnyal. Gondoskodunk a két ország közötti üzleti kapcsolatok erősítéséről. Biztosítjuk, hogy azok a magyar emberek, akik Nagy-Britanniába akarnak menni, illetve már ott élnek, valamint a Magyarországon élő britek és akik ide akarnak költözni, igazán erős közösségekbe kerüljenek. Magyar partnereinkkel sok kérdést tudunk megvitatni az energiabiztonságtól kezdve a világ külpolitikáján át a globális ügyekig, mint például a klímaváltozás, oktatáspolitika. A munkám tehát nagyon széles körű, érdekes és változatos – mondta.

– Járt már magyarországi iskolákban?

– Több budapesti iskolában, egyetemen jártam, mielőtt eljöttem Kisújszállásra, ahol abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a Móricz Zsigmond Református Kollégium diákjaival és tanáraival együtt megünnepelhetem a királynő 96. születésnapját, valamint Őfelsége 1952-es trónra lépésének platina jubileumát.

– Mit jelent önnek, hogy a Móriczban brit napot rendeznek?

– Nagyon megtisztelő. Remélem, hogy ez az esemény nemcsak a brit kultúrába és életbe enged bepillantást, hanem valódi lendületet ad a diákoknak a nyelvtanuláshoz, ami a jövőre nézve is kapukat nyit előttük az üzleti, a munka-, a szabadidős és kulturális lehetőségek felé. Nagy örömömre a diákok egyáltalán nem voltak félénkek, talpraesetten viselkedtek, rengeteg mindent kérdeztek tőlem Nagy-Britanniáról és arról, mit gondolnak a britek a magyarokról. Nagyon fontosak az ilyen találkozások és beszélgetések. Mindenkit arra bátorítottam, hogy törekedjen a fejlődésre. Természetesen Nagy-Britanniában nekünk is sokat kell még tanulnunk, de számos lehetőség van az országaink közötti oktatási együttműködésre is. A magyar oktatási rendszer eredményességének leghíresebb képviselői közül Rubik Ernő és Karikó Katalin jut eszembe, de ott van az űrkutatás, a mikrocsipek és számos más szakterület, amelyekre a magyarok büszkék lehetnek. Nekünk is megvannak a hőseink, rengeteg olyan eredmény van, amit megoszthatunk egymással és sok terület, ahol együtt dolgozhatunk. Erről szól a tágabb értelemben vett oktatási együttműködés.

– Mit jelent a királynő a britek számára?

Őfelsége 70 éve folyamatosan jelen van, én rajta kívül más uralkodót nem ismertem. Ő jelenti számomra a stabilitást, ő az alapköve mindannak, amit számomra Nagy-Britannia eszméje jelent. A királynőt rengetegen tisztelik és szeretik a világon, és személye növeli országunk hírnevét, amire nagyon büszkék vagyunk, ő leginkább a stabilitásunkat és a helyünket szimbolizálja a nagyvilágban– Hogyan ünnepelnek a követségen?

– Minden nyáron fogadást rendezünk a királynő születésnapja tiszteletére. Idén Őfelsége koronázásának 70. évfordulóján is emlékezünk június első felében, amikor világszerte ünnepségeket rendeznek a tiszteletére. Ekkor mi Budapesten a nagyköveti rezidenciára sok olyan embert hívunk meg, akik Magyarországon élnek és segítenek nekünk az országgal való kapcsolat építésében – tudtuk meg Richard Shackleton brit nagykövethelyettestől.