A világbajnokságnak – mely május huszonötödikétől huszon­kilencedikéig tartott – a horvátországi Póla városa adott otthont.

A festői környezetben megrendezett sporteseményen számos nemzet – a házigazdán kívül Anglia, Franciaország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, San Marino, Spanyolország, Szlovákia és Ukrajna – versenyzői adtak számot felkészültségükről.

A New Step Fitnesz SE csapatának tagjai több szakágban is megmutatták tehetségüket, például belly dance, dance pop, disco freestyle, fantasy show, free dance, fit kid, house, techno, street dance show, dance show jazz & classical ballet, dance show modern & contemporary, disco dance, disco slow, hip hop, jazz funk, latin caribbean show és musical kategóriában.

A pompás látványt nyújtó, akrobatikus elemekkel fűszerezett, harmóniát árasztó műsorszámok ámulatba ejtették a szép számmal összegyűlt közönséget – tudtuk meg a vezetőedző és koreográfustól, Sánta Renátától.

Nagyon vártuk a világbajnokságot, hiszen az elmúlt években csak online műsorokat tartottak, ami látványban közel sem hasonlít az élő produkciókhoz

– fejtette ki a büszke edző, Sánta Renáta.

– Ezt megelőzően két kvalifikációs versenyen kellett megmérettetni magukat a fiataloknak, melyre februárban és márciusban került sor. Ennek eredményei nagyban befolyásolták a kijutást a világbajnokságra.

A New Step Fitnesz SE sportolói remek helyezéseket értek el a világbajnokságon, szépen csillogó érmeket akasztottak a szolnokiak nyakába. Aranyérmes lett Maródi Borbála egyéniben, Kollár Csenge és Márton Hanga Lea duóban, a „Cheer” formáció csapata, az „Eltűnt fiúk” formáció csapata és az „Oroszlánkirály” formáció csapata. Ezüstérmet ünnepelhetett Barabás Zille és Makai Sára duója és a „River” formáció csapata. Bronzérmeknek is örülhetett a küldöttség Szűcs Zille és Dancz Boglárka duója, Kepenyes Alexa egyéniben és a „Kincsem” akrobatikus formáció csapata is harmadik helyen zárt.

A szolnoki versenyzők felkészítéséről edzőik – Sánta Bettina, Sánta Renáta és Rédei Marcell – gondoskodtak.

Sokat segített a koreográfiák megszervezésében Sánta Bettina és Rédei Marcell kollégám, akiknek köszönettel tartozunk

– tette hozzá a vezetőedző.

– Idén is kifejezetten erős mezőnyben versenyezhettünk, meg is mutatkozott a seregszemle során, hogy mely országok miben a legerősebbek. Az akrobatikus táncban például egyértelmű volt, hogy a magyarok és a spanyolok kapják majd az aranyérmeket. A mi csapatunk három főbb kategóriában indult: kortárs és akrobatikus tánc, illetve a fantasy show. Ez utóbbi igazán izgalmas kategóriának mondható, hiszen történeteket mesélnek el a tánc segítségével a versenyzők – számolt be a világbajnoki élményekről Sánta Renáta.