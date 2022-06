Virág József polgármestertől megtudtuk, nagyon látogatott a terület, a családok előszeretettel keresik fel, csak az ülőhely bizonyult kevésnek, elkelne még néhány pad.

Nemrégiben ideiglenes ülőalkalmatosságot is kihelyeztek. Július 9-én pedig itt szeretnének egész napos, zenés bográcspartit rendezni, főzőversennyel egybekötve. Egytálételt pedig minden látogatónak biztosítanak. Tavaly nagy sikere volt a szabadtéri összejövetelükön készült bográcsos birkapörköltnek, így idén is ezt főznek, már fel is ajánlottak a nemes célra három birkát. A gyerekeknek is biztosítanak programot, este pedig utcabállal zárják a rendezvényt.