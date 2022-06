Nem először jelölték Területi Prima díjra Izaki Maszahirót, a megyeszékhely főzeneigazgatóját. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar japán származású karmesterét ismét felterjesztették a rangos elismerésre, ráadásul a zeneművészet kategória képviselőjeként be is jutott a tízes döntőbe. Izaki Maszahiro 1960-ban született Fukuokában.

– Már nagyon fiatalon döntöttem a pályámról. Odahaza az óvodában részt vettem a Yamaha tehetséggondozó programjában. Teltek-múltak az évek, miközben a zenélés az életem részévé vált. Fiatalon, de most is nagyon szeretem a japán pop- és rockszámokat, de eljött egy pillanat, amikor élénkebben a komolyzene felé fordultam. Énekelni, zongorázni és vezényelni a Fukuoka Oktató Egyetemen tanultam. Az egyetemi évek alatt elnyertem a művelődési minisztérium ösztöndíját, majd pedig a Bécsi Zeneakadémia hallgatója lettem. Az ottani professzorok vezetésével vezénylést, zeneszerzést és karvezetést, de zenetörténetet és zeneelméletet is tanultam, de a kedvencem a vezénylés volt – mesélt pályája kezdetéről a maestro.

Izaki Maszahiro városi főzeneigazgató hetedik esztendeje művészeti vezetője és vezető karmestere a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnak. A japán származású művészt 1995-ben ismerhette meg a hazai közönség, amikor a Magyar Televízió VIII. Nemzetközi Karmesterversenyén első helyezést ért el.

A versenyt követően természetesen a magyar komolyzenei élet, a szakma képviselői is felfigyeltek rá, így Izaki Maszahiro szinte az összes jelentős zenekart vezényelte már hazánkban.

Szolnokon végzett művészeti munkája jelentős és meghatározó változást hozott a Szolnoki Szimfonikus Zenekar életében. Kiemelkedő szakmai tudása, személyisége és emberi hozzáállása a hivatásos szimfonikus zenekarok sorába emelte az együttest. Országunk régóta a második otthona, és ez igaz lett gasztronómiai irányultságára is.

Kedvencem az olasz konyha, főleg a tésztafélék, Magyarországon viszont sokszor készítek és fogyasztok pörköltet. Elmondhatom magamról, hogy az eltelt évek alatt a magyar zenébe és a magyar konyhába is beleszerettem...