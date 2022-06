A szakmai vizsgáról és a két szervezet közötti együttműködésről mesélt hírportálunknak a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja, Hicsó György, illetve Csillak Roland, alezredes.

A légijármű-szerelő technikusok szakmai vizsgája idén is a megszokott ütemben zajlott az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisán. A Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola tanulói kellően felkészült és fegyelmezett ütemben végezték az előttük álló megméretés. Csütörtökön ezúttal tizenkilencen álltak neki a megmérettetésnek, árulta el hírportálunknak Hicsó György a SZSZC kancellárja.

A két szervezet közötti együttműködés öt évvel ezelőtt kezdődött, abból az indíttatásból, hogy Szolnokon hiánypótló szakmának számított a légijármű-szerelő technikus

– emelte ki Hicsó György, kancellár.

– Ezalatt a pár év alatt többen is sikeres vizsgát tettek, mely azt bizonyítja, hogy igen népszerű a képzés. Idővel több új helikopter érkezik a bázisra, ami arról árulkodik, hogy szükségesnek bizonyul a megfelelő szakember utánpótlás is. Az itt végzett diákoknak a későbbiekben állást is tudunk biztosítani a helikopterbázison, így a megszerzett oklevelet azonnal hasznosíthatják – folytatta.

A két szervezet, a SZSZC illetve a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis évek óta eredményesen működő kapcsolatának is köszönhető, hogy számos fiatal választja a képzést.

A képzés jelentősége abban rejlik, hogy a közvélemény tapasztalhatja: a Magyar Honvédség komoly technikai fejlesztésen megy keresztül, melyen belül a légierő is ide sorolható

– tette hozzá Csillak Roland, alezredes.

– A mai napon vizsgázó tanulók mindegyike jelezte, hogy elkötelezett a Honvédség iránt. Az itt végzett kollégák valószínűleg külföldön fogják tudásukat elsajátítani, amelyhez a két intézmény kellő alapot tud biztosítani. A mai gyakorlati vizsgán a futómű kerekek cseréjétől kezdve a légtelenítésig, a különböző előkészítési karbantartásokat látnak el. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy akinek megvan a kellő lelkesedése, és alázata a szakma iránt, könnyen elsajátíthatja az itt megszerzett alapokat – mondta az alezredes.