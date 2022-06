Csütörtöktől immár megyénket érintő Volánbusz-járatokon is lehetőség van kerékpárszállításra. A Budapest–Gyöngyös–Heves–Abádszalók–Karcag, valamint a Budapest–Gyöngyös–Heves–Tiszafüred vonalon is buszra szállhatunk biciklinkkel. Egy buszon legfeljebb három kerékpár fér el, és előre meghatározott pontokon lehet csak fel- vagy leszállni velük, mivel a bicikliket a sofőr szereli fel a jármű hátfalára, és ő is veszi le onnan őket.

Térségünkben Abádszalókon, Kunhegyesen, Karcagon és Tiszafüreden jelöltek ki ilyen megállókat. Egy útra kilencszázkilencven forint a kerékpárjegy. Az összecsukható kétkerekűek továbbra is szállíthatók a poggyásztérben.