A város kulturális életének gazdagságát, sokszínűségét hirdeti ez a program

– mutatott rá a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, aki kiemelte a honvédség szerepét, s arról is szólt, hogy a katonák is fontos szerepet töltenek be a kulturális életben is.

Minderről tanúbizonyságot tettek a Légierő Zenekar Szolnok tagjai, akik elvarázsolták az eső elől, az Agóra földszinti aulájába „menekülő” közönséget. Közben pedig hasonlóan varázslatos programok zajlottak a programok a város különböző pontjain, hiszen még csak azután kezdődött az igazi éjszakai kavalkád. A múzeum, a könyvtárak és templomok, a Reptár, a Művésztelep és még sorolhatnák, hol, hány helyszínen szórakoztatták az események az éjszakázó közönséget. Azokat, akik megfogadták, hogy az az éjszaka nem alvásra való volt...