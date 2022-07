Futótűzként terjedt a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület figyelemfelhívása a minap a népszerű közösségi oldalon, miszerint hívatlan házaló kéményseprők járják a települést, ne dőljön be senki a trükknek. A hozzászólásokból kiderül, hogy nemcsak Jászboldogházán, hanem Jánoshidán és Jászalsószentgyörgyön is próbálkoztak. Akadt, akinek már az feltűnt, hogy nagyon nézelődtek, és mindenáron be akartak jutni a lakásokba.

– Több lakostól érkezett bejelentés a polgárőrséghez, hogy házalók kéményseprőnek kiadva magukat azonnali árengedménnyel próbálják a szolgáltatást eladni, és ezzel pénzt kicsalni. A jelzést követően tettük közzé a felhívást a közösségi oldalon – árulta el érdeklődésünkre Ficzere József, a polgárőrség elnöke.

Tudatták, hogy a törvény szerint magánlakásoknál a katasztrófavédelem előre egyeztetett időpontban ingyenesen végzi a kéményellenőrzéseket. Azoknál a lakásoknál, ahová vállalkozás van bejelentve, ott pedig a tulajdonosnak saját költségén kell elvégeztetnie az ellenőrzést egy általa szabadon választott kéményseprővel, szintén előre egyeztetett időpontban.

– Általánosan elterjedt klasszikus trükk, hogy felkeresik a vállalkozások, vállalkozók lakásait, és kizárólagos jogosultsággal rendelkező kéményseprőnek adják elő magukat. A törvényre hivatkozva pedig megtévesztve az embereket ellenőrzésre és fizetésre bírják rá őket. Nincs olyan kizárólagosan feljogosított szervezet, aminek azonnal ellenőriznie és fizetni kellene – hívták a fel a lakosság figyelmét.

Azt tanácsolták, hogy senki ne írjon alá meggondolatlanul semmit, a kémény ellenőrzését pedig végeztesse el olyan erre feljogosított szervezettel, melyet saját maga választ, rendel meg és egyeztet időpontot.

A polgárőrök információja gyorsan terjedt, sokan megosztották a közösségi oldalon.

Ezzel több ezer embert értünk el, ami az egyik legjobb módja annak, hogy távol tartsuk a nem kívánt személyeket. Ebben az esetben a tájékoztatás és a figyelemfelhívás volt az egyetlen eszköz a fellépésre

– vélekedett Ficzere József.