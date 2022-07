Egész nyáron ellenőrzik a megyénkben árusított fagylaltokat a szakemberek. A hűsítő édesség összetételét, hőmérsékletét, illetve a fagylaltpult és az árusító helyiség higiéniáját is górcső alá veszik a kormányhivatal agrárügyi főosztály élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályának szakemberei.

Hőmérséklet, díszítés, higiénia – ezekre is figyelnek az ellenőrök

Az egyik fontos szempont, hogy a fagylalt hőmérséklete elég alacsony legyen. A jogszabály szerint a pultban lévő termék hőmérséklete mínusz nyolc Celsius-foknál nem lehet magasabb.

Ennél fogva elvárás az is, hogy a pultból kínált fagylalt láthatóan ne olvadjon, ne folyjon, a fagyiba helyezett díszítés pedig minden esetben ehető és tiszta legyen.

Előírás továbbá, hogy az adagolópult, és a kiszolgáló eszközök is tiszták legyenek, a tölcsért pedig védjék a szennyeződéstől, kiszolgáláskor szalvétával adják át a vásárlónak – sorolják az előírásokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal illetékesei.

Az ellenőrzések során azt is vizsgálják, hogyan tisztítják meg az adagolókanalat Illusztrációfotó: Frank Yvette

Nem mindegy, milyen módszerrel öblítik le az adagolókanalat

A szakemberek tapasztalata szerint egyébként a fagylaltforgalmazás technikai feltételei az utóbbi időben sokat javultak. Az ellenőrzések során már csak ritkán látható az állóvizes adagolókanál-öblítés.

– A fagylaltok összetételét laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá, mert az előállításuk során gyakran használnak adalékanyagokat a kívánt érzékszervi tulajdonságok eléréséhez.

Az intenzívebb színek érdekében színezékeket adagolnak, az energiatartalom csökkentése miatt pedig édesítőszereket használnak fel.

– Az adalékanyagok felhasználását számos jogszabály szabályozza, ezek pontosan előírják, hogy mely adalékanyagot melyik élelmiszerhez és milyen mennyiségben szabad hozzáadni – hívják fel a figyelmet a kormányhivatal szakemberei.

Ez az anyag nagy mennyiségben káros lehet a gyerekek számára

Az adalékanyagok jelenlétét jelölni is kell az élelmiszereken. Egy-egy ellenőrzés során a revizorok elsősorban az úgynevezett E110, narancssárga színezék jelenlétét nézik (mintavétel és laboratóriumi vizsgálat során), ugyanis ez azon mesterséges színezékek csoportjába tartozik, melynek használata esetén kötelező feltüntetni a „gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat” kiegészítő feliratot. Erre azért van szükség, mert a gyerekek által gyakrabban fogyasztott élelmiszerek, például üdítők, szörpök, fagylaltok, édességek, sütemények nagy mennyiségű fogyasztásával akár jelentős mesterséges színezék is kerülhet a szervezetükbe. Ha pedig ennek a napi mennyisége meghaladja az engedélyezett szintet, akár figyelemzavar, hiperaktivitás is felléphet a gyerekeknél.