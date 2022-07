A vasúti közlekedésben alkalmazott innovatív és fenntartható hajtástechnológiáinak világpremierjeit tartja a Stadler az idei InnoTrans vasúti szakkiálláson. A vállalatcsoport magyarországi érdekeltségeinek különleges szerepe lesz az idei vásáron, ugyanis a bemutatott hét járműkoncepció közül négy típus gyártásában a Stadler szolnoki üzeme is komoly részt vállal.

A szeptemberben megrendezendő berlini vásáron a Stadler az amerikai személyszállításra szánt hidrogénüzemű FLIRT H2 motorvonat bemutatása mellett szemlére teszi a világrekordot felállító akkumulátoros FLIRT vonatot, az EURO9000 modellt, amely Európa legerősebb hibrid mozdonya, valamint a következő generációs TINA villamost.

A Stadler hét fenntartható hajtásmegoldást alkalmazó járművet mutat be az InnoTrans 2022 szakvásáron, amelyből négy típus gyártásában, alumínium kocsiszekrények hegesztésével, fényezésével és immáron előszerelésével a Stadler szolnoki üzeme is komoly részt vállal.

A cég magyarországi részlege olyan kiemelkedően fontos zöld koncepciók megvalósításában vehet részt, mint a Németország részére gyártott, 224 km-es akkumulátoros üzemmódban megtett távolsággal világrekorder FLIRT AKKU, az Amerikai Egyesült Államok részére gyártott hidrogén hajtású FLIRT H2 típus, a teljesen független hajtással is ellátott liverpooli METRO szerelvények, illetve a trimodális, azaz három üzemmódban is közlekedni képes FLIRT vonatok (villamos üzemmód felsővezeték alatt, akkumulátoros üzem, vagy dízel hibrid hajtás) az Egyesült Királyság részére. Mind a hét modellt először mutatják be a szakemberek és a nagyközönség számára.

A Stadler szolnoki gyára Fotó: Stadler

A Stadler járművei, amelyek a szabadtéri területen több mint 350 méter hosszú vasúti sínpályán lesznek kiállítva, új mércét állítanak fel az energiahatékonyság, a teljesítmény és az utasok kényelme tekintetében. Az összes jármű kívülről és belülről is megtekinthető lesz.