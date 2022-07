A versenyzők akadálypályán mérték össze tudásukat, a két forduló eredményeit a délutáni órákban vetették össze – tudtuk meg a szervezőktől. Hozzátették: idén is törekedtek rá, hogy ne csak a lovasok, hanem a családok is jól szórakozzanak, így a napot kirakodóvásár és számos gyerekprogram színesítette. Sőt, volt tombolahúzás is, a szerencsés nyertes egy foltos pónit vihetett haza.