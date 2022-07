Megyénkben is akadtak már jelentkezők, így például néhány esztendeje a szolnoki Lilit, az akkor négyéves kislányt egy kutyussal lepték meg. A tizenhárom éves szolnoki Aténé Juventus–Milan meccsre látogathatott, míg a tizenhét éves szolnoki Alexandra Párizsba, nagy álma volt ugyanis, hogy élőben is láthassa az Eiffel-tornyot. Vagy ott volt még a tizennyolc éves martfűi Dávid, aki több hónapot töltött kórházban, de szerencsére már jól van, újra járhat iskolába. A Csodalámpától egy kerékpárt kért, mellyel nemcsak a suliba tekerhet el, hanem más időtöltéshez is használhatja: ki tud vele kerekezni a kedvenc horgászhelyéhez.

Legutóbb a tizenhét éves szolnoki Tamást egy medencével ajándékozták meg. A fiatal fiú balesete előtt vízilabdázott, hiányzott neki a víz, ezért nem kellett sokat gondolkodnia a kívánságán.

– Az alapítók agydaganatban vesztették el nyolcéves kislányukat, ekkor fogalmazódott meg bennük, hogy egy ilyen szervezet mosolyt csalhat azok arcára, akik életveszélyes betegségben szenvednek.

Büszkék vagyunk a munkánkra, egy-egy álom megvalósításának szervezésére rengeteg pozitív visszajelzés érkezik hozzánk

– kezdte Szilvágyi Erzsébet, az alapítvány kommunikációs és marketing vezetője.

Fontos értéküknek tartják a megbízhatóságot és hitelességet, így a teljesített kívánságokról beszámolókat készítenek, melyeket honlapjukon tesznek közzé, támogatóiknak pedig mindig visszajeleznek.

– Három és tizennyolc év közötti gyermekek jelentkezhetnek nálunk, azért nem fiatalabbak, mert ők még nem tudják saját vágyaikat megfogalmazni – emelte ki. – Minden gyermeknek lehetetlen volna segíteni, így kimondottan az életveszélyes állapotot előidéző betegségben szenvedők szerepelnek az orvosok által összeállított listán, ezek alapján döntenek a teljesítendő kívánságokról. Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek nyolcvanöt százaléka meggyógyul – persze van, akit sajnos elveszítünk.

Mi sohasem az utolsó kívánságot teljesítjük, hanem egyet a vágyak közül

– hangsúlyozta.

Az álmok három csoportra bonthatók: kapni valamit, találkozni valakivel, vagy elutazni valahová. A jelentkezők körülbelül nyolcvan százaléka a tárgyi ajándékot választja, ezen az arányon a járvány is erősített, hiszen sok esetben csak ezeket lehetett teljesíteni.

– Laptop, telefon, játszótér, legó, medence, bicikli, roller. Minden előfordult már, ami a gyermekek fejében megfordul. De sokan utaznának Disneylandbe, vagy úsznának delfinnel. Szerveztünk már Barcelona- vagy Real Madrid-meccs látogatást is, de belföldön is nyaraltatunk. Állatkerti kívánságok is szoktak lenni, például valaki szeretné csak a zebrákat megnézni. Ilyenkor felvesszük a kapcsolatot az illetékesekkel, és megszervezzük neki – részletezte.

A hőlégballonozás és sétarepülés mellett szerveztek már találkozókat is. Az énekesek, együttesek és influenszerek gyakran szerepelnek a listán.

– Általában eljutunk a célig.

Sokan ismernek már bennünket, így a híres embereket sem éri váratlanul a megkeresésünk, tízből kilencen nyitottak, és hatalmas az élmény, amit a gyermekeknek okoznak.

– Azt valljuk, hogy nem a betegség van a fókuszban, hanem az öröm, a falatnyi boldogság, amit a kórházi világból kiszakadva átélhetnek – tette hozzá.

Mindent megér számukra egy boldog mosoly

A kívánságokat a honlap segítségével is eljuttathatják a szülők, vagy maguk a gyermekek. Az adatok elemzését követően az önkéntesek felveszik a kapcsolatot a családdal.

– A gyermek állapotához igazítjuk a szervezést. Amikor nekiláthatunk a munkának és a szülőt hívjuk az időponttal kapcsolatban, általában hatalmas az öröm. Megváltozik a gyermekek körül a világ, látni az arcukon a boldogságot, ezért érdemes ezt csinálni – mesélte Szilvágyi Erzsébet.