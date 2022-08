Újraélesztette a negyvenéves gépcsoda szívét

– Tavaly ilyenkor, amikor legutóbb találkoztunk, még felújítás alatt állt ez a Mercedes 450 SL típusú autó, amely most a garázsomban pihen – lebbentette fel a képzeletbeli fátylat a ritkaságról Gergi Pál, aki mint mondta, alapos tatarozáson esett át az elmúlt hónapokban az ikonikus négykerekű.

A motort és a kapcsolódó alkatrészeket ki kellett szerelnie a helyükről, és sokáig festő dolgozott a karosszérián, így csak lassan haladt előre a munka.

– A motortér eredetileg sárga volt. Amikor behozták Amerikából a kocsit, valaki pirosra festette azt, ám a motorteret valamiért sárgán hagyták. Megelégeltem hát, hogy így néz ki, és egy alkalommal azt mondtam a fiamnak, hogy kiszerelem a motort és gyönyörűen kifestem a környékét – mosolyodott el a mintegy negyvenéves gépcsoda „szívét” vizsgálva a járműtulajdonos.

Száz fölött csak úgy „hörpinti” a benzint

A szerelő aztán tovább mesélt. Megtudtuk tőle azt is, hogy a napokban tette be a két első ülést, és a biztonsági öveket is a közelmúltban szerelte fel.

Zoltán fiamra várok, és megbeszéljük, mikor legyen a műszaki vizsga. Szeretnénk ugyanis, ha mihamarabb használatba vehetnénk a kocsit. Persze, még nincs kész minden, pillanatnyilag az utolsó simításokat végzem. Tudni kell a kocsiról, hogy nyolchengeres, V-motoros, és nyolc-tíz liter között fogyaszt százon. Valójában nyolc litert akkor eszik, ha nem megyünk többel hatvannál. Amikor viszont száz fölött hajtjuk, akkor csak úgy hörpinti a benzint

– konstatálta a szakember.

Hozzáfűzte, Tatabányáról vásárolta az Egyesült Államokbeli járművet, melynek típusa a Dallas című filmsorozat kapcsán vált igazán ismertté hazánkban. A világhírű széria jófiúja, Bobby Ewing épp egy ilyen piros Mercedesszel rótta a texasi utakat.

Pál arról is szót ejtett, hogy szép évfordulón van túl, hiszen július tizennyolcadikán ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Kora ellenére azonban elmondhatja, jól bírja a szerelésekkel járó fizikai munkát, sőt, a lelkesedése sem hagyott alább.