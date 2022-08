Felújítják Kengyel fogorvosi rendelőjét, erre közel harmincmillió forintos forrást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán a település, melyet másfél millió forintos önerővel egészítenek ki. Az önkormányzat emellett fogorvosi szék beszerzésére is kapott támogatást a Magyar Falu Programon keresztül, mintegy ötmillió forint értékben. A kivitelezési eljárás a napokban már lezárult, így pedig hamarosan el is kezdődhetnek majd a munkálatok is.