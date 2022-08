– Alapvetően a gyerekek úgy gondolom, hogy kapcsolatteremtési céllal választják ezeket a táborokat, azonban rengeteg olyan diákunk van, akik később a szakképzésben szeretnének elhelyezkedni – mondta a szakértő.

Alapvetően úgy érkeznek, hogy számítógépen fognak dolgozni, viszont rövid időn belül megtanulják, hogy mindez nem csak játékra való, hanem tervezésre is.

– Kézi szerszámokkal dolgoznak, azonban törekszünk arra, hogy megismertessük velük a különböző szerszámgépeket is. Például önállóan csiszolták le az adott tárgy felületét, melyet kifejezetten felügyelet mellett engedélyeztünk. A lézervágó és a 3D nyomtató használatát is ügyesen elsajátították ezalatt a pár nap alatt. Olyan is előfordult, hogy különböző apró figurákat is kinyomtattak maguknak, így a későbbiekben igen könnyen hasznosíthatják ezt a tudást.

Akadtak olyanok is, akik első alkalommal jártak a táborban, így meséltek nekünk az új élményekről.

– Még sosem voltam a táborban, de nagyon jól érzem itt magam, hiszen sok újat tanultam ezalatt a pár nap alatt – mesélte hírportálunknak a hatodikos Mészáros Attila. – Szeretem a led lámpákat és a fényekkel való játékot, amit itt többször is alkalmazhattam.

A huszonnégy diák között találkozhattunk két-három lelkes lánnyal is akiket igen érdekel a tervezés.

– Anyukámmal nézegettük a nyári táborokat és nagyon megörültem, amikor erre rátaláltunk –fejtette ki Petróczki Mariann. – Nagyon érdekel ez a téma és ha nagyobb leszek szeretnék tervezői pályán elhelyezkedni.