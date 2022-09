A lehullott csapadéknak és a megváltozott vízjárásnak köszönhetően lassan elmerül a folyóban a nyáron turisztikai látványosságot jelentő cibakházi sziget. Ahogy a település honlapján írják, az őszi csapadék lassan, de biztosan változtatta meg a Tisza vízjárását, és az árhullámból származó többlet víz a települést is elérte. A parányi sziget előbb csak zátonyként, majd egyszerűen meder egy részeként pihenheti ki a rengeteg látogatót, akik e természeti képződmény miatt keresték fel a községet.

Hétvégente hetven, nyolcvan autó parkolt a faluban, a sziget kapcsán pozitívan tekintünk a jövőbe. Még az sem elképzelhetetlen, hogy a következő években a turizmus fellendülését hozza községünknek

– mondta korábban Hegyes Zoltán polgármester.

Sokakban felmerülhet a kérdés, mi lesz most a különleges természeti képződménnyel?

– Egyszerű a válasz, mostantól a folyó mélyén pihen, hullmásírban őrizve a rengeteg emléket arról, amikor nem halak és kagylók, hanem emberek népesítették be – fogalmazott Füstös Gábor, a honlap szerkesztője. – Atlantisztól csak az különbözteti meg, hogy a Tisza vízjárásának szeszélye nyomán elvileg akármikor újra előbukkanhat, viszont még az is lehet, hogy most hosszú ideig, évekig vagy évtizedekig nem fogjuk újra látni – fogalmazott.