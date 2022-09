Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, új buszmegállót építettek a Vörösmező út két oldalán, Szandaszőlősön. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a munkálatok a napokban befejeződtek.

Az új buszváró azon túl, hogy sokkal modernebb dizájnnal rendelkezik elődjénél, védi a madarakat a rá felragasztott sziluettek segítségével, továbbá kerékpártárolót és hulladékgyűjtő edényt is felszereltek a két oldalára. A társaság bejegyzésében hozzáteszi, előbb-utóbb a füvesítés miatt be is zöldül majd a buszmegálló környezete.