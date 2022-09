A napokban jutott el a hír az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez, miszerint az öt és fél éves Marcell lelkes környezetvédő, aki az esti séták alkalmával – édesanyjával karöltve – szorgosan szedi az eldobott hulladékot utcájukban. Ennek apropóján az NHSZ csapata meglepetéssel kedveskedett a kisfiúnak, aki rajong a kukásautókért.

– Nagyon fontos számunkra a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, és e szerint neveljük kisfiunkat, Marcellt is – árulta el hírportálunknak az édesanya, Mihalcsik Lilla.

– Amikor csak tehetjük, az esti sétából hazaérve összeszedjük az utcánkban eldobált szemetet. Rendszerint Marcival hosszasan beszélgetünk is róla, hogy a mindennapokban tett apró lépéseink jelentőséggel bírnak, ahogyan az is, hogy a hulladékot a megfelelő helyre gyűjtsük, és ne szórjuk szét. Történetünket elmeséltem az NHSZ munkatársainak is, mert úgy éreztem, Marci még jobban megértené, miért fontos az, amit csinálunk, ha szakemberek megerősítenék benne. Ezt követően, egy megbeszélt időpontban megjelent a házunk előtt egy szemetesautó, valamint Lits László, az NHSZ ügyvezető igazgatója.

A kisfiú mosolyogva mesélt legújabb élményeiről.

– Szuper meglepi volt! Sosem utaztam még kukásautóban, pedig nagyon vágytam rá, és most teljesült – lelkendezett Marci. – Azt is kipróbálhattam, hogyan ürítik a kukákat, amit én magam irányíthattam.