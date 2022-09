– Decemberben derül ki, hogy nyert-e a pályázatunk, vagyis sikerült-e a továbblépés. Bízunk a sikerben, célunk ugyanis az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése, amihez háromszor kell azt megkapnunk – mondta el érdeklődésünkre Récsányi Zsuzsanna. A Cseresznyevirág Katolikus Óvoda vezetője kiemelte, hogy egyházi intézmény lévén törekvéseikben központi szerepet kap a teremtésvédelem.

– Felelősséggel tartozunk a teremtett világért! Ezt tanítjuk a gyerekeknek is. Pedagógiai programunknak kiemelt része a fenntarthatóságra nevelés erősítése, a helyes és egészséges életvitel elsajátítása, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése. Célunk, hogy az óvodás gyermekek környezettudatos állampolgárrá váljanak, miközben ismerjék meg a környezetben lévő helyi közösségek értékeit, és ápolják a helytörténeti, néprajzi hagyományokat – számolt be a pályázatban is megfogalmazott céljaikról az intézményvezető.

Récsányi Zsuzsanna kollégáival együtt elkötelezett ezen célok megvalósításában. És hogy valóban odaadóan tevékenykedik, alaposan és kitartóan végzi a munkáját, maximálisat nyújt minden intézményt érintő, az óvoda életével kapcsolatos feladatban, azt bizonyítja, hogy a közelmúltban Szent Gellért-díjat kapott. Az óvodavezető ezüst fokozatú elismerésben részesült.

– Igaz, sok évet ölelt fel, de mégis furcsa volt hallani azt a sok mindent, amit a méltatásban felolvastak a díjátadón. Amikor ugyanis tesszük a dolgunkat, az ember nem azt nézi, hogy milyen sok az, hanem hogy szívvel, a gyerekekért tesszük – mondta el az elismeréssel kapcsolatban.

Hozzátette: továbbra is kiemelt feladatnak tekinti a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi képességeinek kibontakoztatását, melyet keresztény szellemben végez. Hitbéli tevékenysége nemcsak az óvodában, hanem a településen is példaértékű. Ahogyan a méltatásból is kiderült, Récsányi Zsuzsanna intézménye iránt maximálisan elkötelezett, a gyermekek előrehaladását, az intézmény magas színvonalú szakmai munkáját szívügyének tekinti.