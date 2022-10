– Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához ezentúl is biztosítja a feltételeket. Az önként vállaltakat is megpróbáltuk eddig maximálisan ellátni, de ezeknél bizonyos megszorításokra van szükség az emelkedő energiaárak miatt – mondta a városvezető, hozzátéve: a költségcsökkentő megoldásokon túl a plusz bevételi forrásokat is keresik.

– Az önkormányzat valamennyi intézménye eddig is takarékosan működött, így nagyon nehéz volt találni további megtakarításokat. A polgármesteri hivatal belső rendje átalakul, irodák költöznek össze, a felszabadultakba a város más intézményeiből költöznek be. Így például no­vember 1-jétől a Györffy István Nagykun Múzeum dolgozói – a múzeum április 15-ig nem lesz látogatható. A Déryné Kulturális Központhoz tartozó Csokonai Könyvtár munkatársai pedig a központi épületbe, a szolgáltatás itt lesz elérhető január 1-jétől április 15-ig.

A városi sportcsarnok fűtése az egyik legelavultabb az önkormányzati intézményhálózatban, felújításra szorul. Mivel a korszerűsítést ebben a fűtési időszakban még nem tudjuk megvalósítani, ezért az önkormányzat kész tárgyalni azokkal a szereplőkkel, akik rendszeresen igénybe veszik azt. Ha nem sikerül közös nevezőre jutni a sportcsarnok fűtését illetően, akkor várhatóan december 1-jétől január 31-ig ideiglenesen bezárjuk – vázolta Szepesi Tibor polgármester.

A városvezető az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőre is kitért. Itt 2023. január 1-jétől karbantartási munkálatok kezdődnek, hogy ez milyen hosszú időszakot vesz majd igénybe, azt egyelőre nem lehet tudni.

– Bízom benne, hogy viszonylag rövid határidővel meg tudjuk oldani. Ha nem, akkor akár a fürdő részleges bezárására is sor kerülhet.

Az önkormányzat arról is döntött, hogy idén nem költ karácsonyi díszkivilágításra, így csak a városháza és az előtte lévő tér, illetve a város karácsonyfája lesz kivilágítva az adventi időszakban. A fentieken túl a már megkezdett beruházások folytatódhatnak.