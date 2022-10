Szembesítették a képkockákkal, el is ment a kedve a kukarugdosástól

Csataszög bűnügyi fertőzöttsége igen alacsony, de korábban azért ott is előfordultak rongálások. A település központjában 2017 telén helyeztek ki először két kamerát, melyek képét a hivatalban követhették figyelemmel. Korábban megesett, hogy a piacnál a tároló ajtaját rendbontók törték be, a hivatal melletti hirdetőtábláról letépkedték a kihelyezett plakátokat, gyakori volt a firkálás is. A kamerák felszerelésének gyorsan híre ment, külön tájékoztatták a lakosságot, a kételkedőknek pedig megmutatták a felvételeket. Mindez komoly visszatartó erőnek bizonyult. Később még négy további kamerát helyeztek ki.

– Előfordult, hogy valaki a kukán töltötte ki mérgét, felrúgta azt, de miután szembesítették tettével, elvették a kedvét az efféle megnyilvánulástól – mesélte hírportálunknak Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester.

A Csataszögről Nagykörű felé vezető út mentén pedig vadkamera működik, ennek segítségével pedig illegális hulladéklerakót sikerült tetten érni.