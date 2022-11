Két lakossági felvetés hangzott el a közgyűlés csütörtökön zajló novemberi ülését megelőző közmeghallgatáson. Rig Borbála néhány környékbeli lakótársával egy belvárosi térség évek óta húzódó problémáját osztotta meg a testülettel, nem először. A panaszos lakóközösség az Ady Endre és a Móra Ferenc utak mentén kihasználatlanul álló egykori Domus és Szövetség áruház épületeinek hasznosítása iránt érdeklődött, valamint a jelenlévők arra is kíváncsiak voltak, hogy a térségben tervezett újabb parkolók mennyi zöldfelületet vesznek el a parkoktó?

Szalay Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy a két épület magántulajdonban van, azokat a tulajdonosai pedig a piaci árnál is drágábban kívánnák értékesíteni a városnak. Az ex-Domusért közel egymilliárd, a volt Szövetségért négyszázmillió forintot kérne az ingatlanbefektető, ezekre azonban nincsen forrása a megyeszékhelynek. Többször felvetődött azonban, hogy bérleményként hasznosítanák az üres épületeket, erre is tett ajánlatot egy gazdasági társaság.

Az egykori bútoráruházat, majd CBA üzletet újból egyfajta élelmiszerbolttá alakítaná át a vállalkozás, ennek megvalósulásért segítő közvetítést vállalt a város. Ahol nagyobb bolt van, ott parkolók is szükségesek, így az illetékesek most azt a lehetőséget keresik, hogy az épület körül miként építhetnének ki további harminc-ötven férőhelyes parkolóterületet.

A közmeghallgatáson Molnár Erzsébet malomszögi kerttulajdonos a közösséget képviselve arra kérte a városvezetést, hogy a térségben húzódó Görbe út kapjon járható aszfaltburkolatot. A hölgy a polgármestertől ígéretet kapott a gondok megoldására.

Ezt követően a közgyűlés arról határozott, hogy januártól megszűnik a jelentős kiadásokkal járó tanácsnoki rendszer, ugyanakkor „rendezik” a képviselők, valamint bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíját. Arról is döntés született, hogy a Szolnoki Sportcentrumnak negyven-, a Szigligeti Színháznak pedig hetvenötmillió forint többlettámogatást kap. A Városi Állatotthon Alapítvány négymillió, a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány hétszázötven ezer forintban részesül a várostól. A Verseghy Ferenc Gimnázium intézményi tanácsába a lemondott Rezák László helyett Balázsiné Gődér Ágnest választották meg.

A közgyűlés elfogadta a megyeszékhely Klímastratégiáját is. Baloghné Gaál Zsófia, a koncepció kidolgozásának szakmai vezetője elmondta, hogy a kibocsátás-csökkentési célokon túl Szolnokon a közeljövőben jelentős hangsúlyt kell fektetni az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárási jelenségekből fakadó hatásokhoz való alkalmazkodásra. A város hőhullámokkal szembeni kitettsége még országos viszonylatban is kiemelkedően magas, így ezen a területen jelentős célokat fogalmaztak meg. Másik kiemelkedő problémakör a városi vízgazdálkodás, melyben ugyan számos pozitív példa van már, a jövőre nézve azonban további komoly kihívásokra ad választ a klímaterv.

A fentieken túl döntés született arról is, hogy a Temető úti rendelő felújítása újabb tizenhét-, a Szolnok Vár projekt további kilencvenkilenc millió forint többlettámogatást nyerhet el a kormányzattól.

A tanácskozáson elhangzott, hogy egy, a területen működő gazdasági társaság hárommillió forintnyi önköltséget ajánlott fel a városnak a Százados úton létesülő parkolótér kialakításához.

Végül egy energiatakarékossági határozat is született, a városházán december 22. és január 6. között közigazgatási szünet lesz, ám ez idő alatt is működik a közterület-felügyelői szolgálat, illetve az anyakönyvezés is folyamatos.