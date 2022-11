Energetikai fejlesztés valósult meg az újszászi alállomáson. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ezzel megvalósult az az üzemeltetési elvárás, mely szerint a vontatási alállomásokon a kor követelményeinek megfelelő egységes főáramköri kép kerüljön kialakításra.

– A vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán elnevezésű projekt egy hat elemből álló csomag, melyből négy már elkészült, az ötödik pedig az újszászi alállomás, mely a fejlesztés után október közepén kapta meg a használatbavételi engedélyt – mondta el Kiss Boglárka, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője.

– A fejlesztés európai uniós, valamint hazai forrásokból valósult meg közel tizennyolc milliárd forintból, az újszászi fejlesztés 2,2 milliárd forintba került – tette hozzá a szóvivő.

A tájékoztatón elhangzott: a fejlesztések lényege, hogy korszerű berendezések beépítésével növekszik az energiahatékonyság. A beruházás célja pedig a vasúti vontatási kapacitáshiány hosszú időtávra tervezett megszüntetése.

– Az 1973-ban létesült újszászi alállomás több vasútvonal felsővezetékét táplálja villamosenergiával. Az akkor még korszerűnek számító berendezések elhasználódtak az évek során, egyre sürgetőbbé vált az alállomás teljes konstrukciója – mutatott rá Horváth László Balázs, az R-Kord Építőipari Kft. erősáram divízióvezetője.

A kivitelező cég szakembere szólt az elvégzett feladatokról, melyek között például nagyobb teljesítményű transzformátorokat helyeztek el.

– Egyes berendezések korábban szabadtéri kialakításúak voltak, ezek most bekerültek egy kapcsoló- és vezérlőépületbe. Mindezek mellett térfigyelőrendszer, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszert is kialakítottak. Összefoglalva a megnövekedett teljesítményigények kiszolgálása, az elöregedett berendezések korszerűsítése történt meg az újszászi beruházás során. S természetesen energiahatékonyabb is lett a rendszer – tette hozzá a divízóvezető.

A hat elemből álló projekt hatodik része Vácon valósul meg, 2023 októberére készül el, azzal teljes lesz a fejlesztés.