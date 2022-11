A napokban Szolnokon is összeállt a november 25-én kezdődő Luxemburgi Szakács- és Cukrász Világbajnokságra készülők névsora. Az eseményen a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola két tanára, Rékási Tibor szakácsmester, cukrász, valamint Jegesi Jácint cukrász is megméretteti magát, akik a hamarosan kezdődő esemény előkészületeibe hírportálunkat is beavatták.

– Amennyire csak tudunk, előkészülünk a finomságokkal – fejtette ki hírportálunknak Rékási Tibor szakács.

– Mivel az ételeket mi magunk visszük ki a versenyre, már ezekben a napokban is sok dolgunk van. Jómagam egy ötfogásos ünnepi menüvel készülök, aminek összeállításában ezúttal semmilyen előírást nem kell figyelembe vennünk. A folyamatos kísérletezés és ötletelés inspirál a legjobban, ami sokszor azt eredményezi, hogy az utolsó pillanatban is változtatok néhány dolgon. Az ételeket be kell vonni aszpikkal, hogy fényesek maradjanak, ami körültekintő munkát igényel. Én már többször is megmérettetem magam ezen a versenyen. A zsűrit magasan képzett szakemberek alkotják, akik kóstolás nélkül észreveszik, ha valamit elrontottam. Ennek ellenére nem fogják megízlelni az ételeimet, hiszen inkább a látvány és a textúra számít majd – folytatta a szakács.

Az iskola oktatói arra is felhívták a figyelmet, hogy az ételek elkészítése mellett azok szállítása is nehézséget okoz. Most például több órás utazás áll a versenyzők többsége előtt, emiatt jól be kell csomagolni a már elkészült finomságokat.

– Számolnunk kell azzal, hogy baj érheti az elkészült ételeket – folytatta Rékási Tibor. – Ezért Jácint és jómagam is felkészülünk minden eshetőségre.

Az egyéni versenyzők, valamint regionális csapatok megméretése mellett a legnagyobb attrakció a nemzeti válogatottak élő melegkonyhás versenye lesz. A juniorok öt napon keresztül adnak majd számot tudásukról az erre az alkalomra létrehozott üvegfalú versenykonyhákban. Arra összesen hat óra áll rendelkezésükre, hogy megalkossák a nemzetükre is jellemző három fogásos menüsorukat, amelyet száztíz főre kell elkészíteniük.

A szolnoki résztvevők a hétvégén indulnak a világbajnokságra, ahol Kasza Ádám szakácstanuló és Brindzik Bettina cukrásztanuló segítik majd a munkájukat.

– Én egyébként Vivaldi négy évszakát választottam tematikának – magyarázta Jegesi Jácint cukrász, aki először méretteti meg magát a világbajnokságon. – A legkisebb apróságot is az évszakokra és magára a hegedű játékára építettem. Így tehát négyféle tányérdesszert és négyféle petit fourt tálalok majd. Az édességek esetében a színek segítségével próbálom megjeleníteni az évszakokat. Alkotásaimban jelentős szerepet játszik még a zene, hiszen egy kottán fogom felírni a desszertek neveit és a benne rejlő alapanyagokat. A szakácsokkal ellentétben nekünk cukrászoknak akadt pár előírás, amiket be kellett tartani. Ilyen például az, hogy a tányérdesszerteknél a gyümölcs és a csokoládé fontos alapja minimum kétféle édességnek. Emellett a szervezők azt is kikötötték, hogy a kisebb sütemények, a petit fourok 10 és 20 gramm közötti méretűek legyenek. A világbajnokságon tapasztalatot szeretnék gyűjteni, kíváncsi vagyok más cukrászok alkotásaira is. Jelenleg még nagyon izgatott vagyok, viszont tudom, hogy amikor majd ott állok a zsűri előtt, mindez hipp-hopp elillan – mesélte búcsúzóul Jegesi Jácint.