Polónyi László igazi lokálpatrióta, eddigi élete során csupán a középiskolai évei alatt szakadt el szülőfalujától. Itt végezte el a nyolc általánost, majd pedagógiai pályafutását is itt kezdte húszévesen, akkor még mint képesítés nélküli nevelő, majd elvégezte a matematika–testnevelés általános iskolai tanári szakot Nyíregyházán, később pedig – a sport iránti elkötelezettségéhez híven – egyetemi végzettséget is szerzett 1999-ben a pécsi Janus Pannonius Egyetem testnevelés szakán. Amikor az intézmény élére került, közoktatásvezető-képesítést is szerzett.

Az iskolai tanítás mellett nagy hangsúlyt helyezett a sportfoglalkozásokra is, labdarúgóedzéseket tartott, a lányfocit is meghonosította az iskolában.

Azután 1996-ban megalakította a Góliát Mcdonald’s FC helyi labdarúgócsapatát, amely országosan 2008-ig működött. Itt kezdetekben csoportvezető, majd körzetvezető, azt követően pedig országos elnökségi tag lett. Az iskolában meghonosította a sporttáborokat is.

– Eredetileg műszaki pályára készültem, a középiskolában híradástechnikai műszerésznek tanultam – árulta el Polónyi László. – Volt azonban egy matematika–testnevelés szakos tanárom, aki olyan nagy hatást tett rám, hogy végül én is a tanári pálya felé fordultam. Ő készített fel egyébként a főiskolai felvételire is. Nem bántam meg a váltást, a mai napig imádok tanítani, gyerekekkel foglalkozni. Nálam nincs olyan, hogy rossz gyerek, meg kell találni velük a közös hangot, le kell kötni a figyelmüket. Mindenki motiválható valamire, ha tanulni nem is szeret – vallja.

Megjegyezte, nála nem voltak jellemzőek a magatartási problémák, igaz, a fegyelemre mindig nagy hangsúlyt helyezett, a testnevelésórákon és a délutáni sportjátékok során is. Hozzá intézményvezetőként is mindig fordulhatnak a gyerekek, de a szülők is.

Matematikát inkább pályafutása elején oktatott, bár nagyon kedveli ezt a területet, és hát a számokkal kapcsolatos ismereteinek nagy hasznát látja vezetőként is, amikor a költségeket, pályázati bevételeket kell terveznie. Mint mondta, a matekot nem lehet bemagolni, ezért ő mindig gyakorlati példákra építve tanította meg az elméletet.

Legmaradandóbb élményei azonban a testneveléshez, főleg a labdarúgáshoz kötik.

– A nyári sporttáborokat nagyon szerettem! Volt olyan év, hogy a vakáció alatt hat táborban vettem részt. A csapataimmal pedig nemegyszer jutottunk országos döntőbe, ami egy ilyen kis falu esetében nagy eredmény – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az utánpótlás-nevelést mai napig fő feladatának tekinti.

Vezeti a helyi iskolacsapatot, de a Bozsik Intézményi Programban körzetvezető is.

Ennyi tennivalót nem könnyű összeegyeztetni, főleg, hogy a helyi közéletnek is megkerülhetetlen alakja. A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány kuratóriumának tagja és a szervezet fő mozgatórugója, vezeti a helyi polgárőrséget, húsz éve önkormányzati képviselő, szeptember 25-től pedig szülőfalujának polgár­mestere.