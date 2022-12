Idén is nagyon népszerű volt, több mint száz darab gyönyörű alkotás érkezett a mezőtúri önkormányzat „A mi családi karácsonyunk” elnevezésű rajzpályázatára. Szűcs Dániel polgármester Patkós Éva alpolgármesterrel közösen tekintették meg a rajzokat, majd számos kolléga véleményét is meghallgatva választották ki a díjazott műveket. Ahogy minden évben, idén is kiválasztották azt a rajzot is, amely alapján a város képeslapja készül el. Ezúttal Gácsi Vivien Adél rajza díszíti majd a település üdvözlőlapját. A rajzokból egyébként a minap az adventi vásáron kiállítást is rendeztek az eredményhirdetés keretében.

A városi képeslap rajza

Forrás: Beküldött fotó

A rajzpályázat díjazottjai:

Alsó tagozat: Gácsi Vivien Adél, Guth Bianka Emma, Guth Jázmin Lili.

Felső tagozat: Rafael Gábor, Bujda Eszter, Bordács Bianka.

Különdíjat kapott Tisler Dorina és Fodor Noel.