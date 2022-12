Már elkezdték az állami forrásból beszerzett szociális célú tűzifa kiosztását Püspökiben, a beérkezett támogatási kérelmeket a napokban bírálta el az önkormányzat.

– 279 kérelem érkezett be, eddig 13 sajnos el kellett utasítanunk, mert bármennyire is csekély összeggel, de átestek azon a jövedelemhatáron, amellyel jogosultak lettek volna a támogatásra. 100 háztartás pedig már megkapta az egy erdei köbméter tűzifáját, ami nagyjából 12 mázsa fának felelhet meg – tájékoztatott Bander József polgármester. Mint elmondta, az önkormányzat azokon is próbál segíteni, akik nem kaphatnak az államilag támogatott ingyen tüzelőből.

– Lehetőségeinken belül mindig szerzünk be úgymond önkormányzati szociális célú tűzifát is, melyet elsősorban a vészhelyzetbe került lakosoknak adunk, általában egyszeri támogatás formájában. Az államival ellentétben ez esetben nem vizsgáljuk a jövedelemhatárokat, így olyan családoknak, személyeknek is segítséget tudunk nyújtani, akik abba nem férnek bele – magyarázta a településvezető.

Mint elmondta, a 300 erdei köbméter állami forrásból beszerzett szociális tűzifa mellett az önkormányzat minden évben plusz 50-100 családnak biztosít ebben a formában téli tüzelőt.

Bár ezek nem kifejezetten keménylombos fák, hiszen vagy önkormányzati területekről, a gyérítések során, vagy a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) által engedélyezett területekről gyűjtik össze.

– Most is sokat segített rajtunk az, hogy a Tisza árteréről, a terület kezelője, vagyis a Kötivízig segítségével 8 erdei köbméter fához juthattunk. Kivágták, majd átadták az önkormányzatnak, illetve az ottmaradó kisebb fákból, ágakból majd gyűjthetünk is, amennyiben lesz rá igény. Így még másik 8 köbméter fa juthat az arra rászoruló családoknak – mondta a polgármester.

Hozzátette, a lakosság számára viszont olyan területet nem tud biztosítani az önkormányzat, ahonnan önállóan tudnának fát gyűjteni, ugyanis az ártéri erdő jelentős része tájvédelmi körzet.

A tűzifa mellett az önkormányzat fűrészüzemében készült brikettel is segítenek annak, akinek szüksége van rá.

– Jelenleg két raklapnyi fabrikettet készítettünk elő, így akinek azonnali segítségre van szüksége tudunk adni egy-két napra elegendő tüzelőt. A fűrészüzemünk mellékterméke a forgács, amit összekeverünk fűrészporral. A keverési arány azt eredményezi, hogy egy fél évig, mindenféle ragasztóanyag nélkül egyben marad a géppel összepréselt pogácsa. Mindig annyit készítünk belőle, amennyi elfogy – magyarázta a településvezető.