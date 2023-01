Hatalmas tömeg várta Gróf Nádasdy Borbálát a szolnoki Hild Viktor Könyvtárban szombaton. Az eseményen bárki bepillanthatott egy grófnő életének mindennapjaiba. Az írónő, egykori balettmester és színésznő a fogarasföldi gróf Nádasdy család sarjaként született. Édesapja Nádasdy Pál gróf, édesanyja pedig Augner Antonia Margit polgári családból származó táncosnő volt. Az eseményen Gróf Nádasdy Borbála nemcsak regényeit mutatta be, hanem fontos megállapításokat is tett.

– Nagyon szeretek közönségtalálkozókon megjelenni – kezdte Gróf Nádasdy Borbála. – Szerintem igazán kötetlen és jó hangulatban tud telni egy ilyen esemény. Nagyon sok mesélnivalóm van, azonban szeretnék olyan közvetlen formában és odaadással beszélni, hogy mindenki megértse és szeresse. S nem csak a történeteimet, hanem a saját múltját, a jelenét és a jövőjét is. A könyvírás nem hivatásom, viszont nagyon jóleső érzés számomra, amikor valaki úgy szólít Nádasdy Borbála írónő. Olyan átéléssel írok, ahogy beszélek és mesélek.

Sokan látogatottak ki az eseményre

Fotós: Nagy Balázs

A grófnő hét könyvet írt már, ezekben életének fontosabb periódusairól számol be az olvasóknak.

– Ez az előadásom a 342. az országban és a határon túl – folytatta az író. – Mindez azt példázza, hogy az emberek igénylik, hogy szemtől-szembe meséljenek egymásnak. A családom nyolcszáz éve van jelen az országban. Voltak köztük hadvezérek és földbirtokosok. Amikor rájöttem, hogy az embereket érdekli a családom múltja, írni kezdtem. A célom, hogy tájékoztassam az embereket és szeretetet adjak a történeteken keresztül. Édesapám és édesanyám közt mindig is nagy volt a szerelem. Sokat harcoltak az előítéletekkel és az emberekkel házasságuk miatt. A Nádasdyak ugyan szétszóródtak a világban, de bebizonyították, hogy akkor is helyt tudnak állni, ha mindenük odavész, és ha külföldön kezdtek is új életet, a haza és a család számukra továbbra is szent.

Előadásában a grófnő felhívta a figyelmet a család és az összetartozás fontosságára. Szerinte a család egysége segít abban, hogy a társadalom és az ország is erősebbé váljon.