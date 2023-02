Szegedi Kis Istvánt (1505-1572), neves kálvinista prédikátort, teológust 460 éve, 1563-ban engedték szabadon török rabságából, melynek helyét 1561-ben Szolnokon jelölték ki. Szegedi a tanulmányai során Wittenbergben is járt, ahol személyesen Luther Mártontól ismerte meg az új hit nézeteit. Amikor pedig már hirdette is az új tanokat, üldözték kezdték. Reformátori pályafutása alatt számos településen megfordult, térségünkben Cegléden és Mezőtúron is tanított.

Egy félreértett prédikációja miatt a kaposvári vár török parancsnoka 1561-ben elfogatta, majd Pécsre küldette raboskodni.

Fél év elteltével áthelyezték Szolnokra, ahol idővel szabadabb körülményeket engedélyeztek számára. A szolnoki polgárok kérésére „házi igehirdetés” céljából még eltávozást is kaphatott. Bár sokszor megkísérelték elérni szabadon bocsátását, végül ezt 1563-ban Mező Ferenc érte el, 1200 forint váltságdíjért.

Szegedi Kis Istvánnak Cegléden, a református nagytemplom oszlopcsarnoka falán domborművet emeltettek, Mezőtúron egykoron a református gimnázium viselte a nevét, Szolnokon pedig a református templom melletti sétaközt nevezték el róla.