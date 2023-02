Kérdésünkre, miszerint lesz-e folytatása a különleges testnevelésórának, Lőrincz Viktor úgy fogalmazott, a közeljövőben más oktatási intézményekben is hírét vinné a birkózásnak, ha erre felkérést kap.

Az eseményen azt is megtudhattuk, hogy az olimpiai ezüstérmes sportoló a napokban jelentette be visszavonulását. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy teljesen eltávolodik a birkózószőnyegtől.

– A továbbiakban vissza szeretném adni azt, amit az elmúlt 25 évben kaptam. Jelenleg a felnőtt válogatottnál edzősködöm, az U23-as válogatottnál pedig vezetőedző vagyok. Van munkánk bőven. A tokiói sikerek nyilvánvalóan sokat jelentenek, ellenben most azért dolgozom, hogy a párizsi olimpián is legyenek birkózó érmeink. A cél lényegében ugyanaz, ám most nem a szőnyegen igyekszem helytállni, hanem a szőnyeg mellett... – zárta mondandóját Lőrincz Viktor.