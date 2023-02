A napokban elfogadta a település 2023-as költségvetését Tiszapüspöki képviselő-testülete, mintegy 800 millió forintos bevételi és kiadási oldallal.

– Ez még év közben várhatóan meghaladhatja az egymilliárd forintot is, az azóta kihirdetett, a későbbiekben pénz formájában is megjelenő pályázatoknak köszönhetően. A 800 millió forint már tartalmazza a jelenleg ismert pályázati forrásokat is, emellett az üzemeltetési, működtetési költségek kiadási és bevételi oldalát. Jelen pillanatban a mérlegegyensúlyt megteremtettük, az előző évekhez hasonlóan számítva az adóbevételekre, valamint az állami támogatásokra – tájékoztatott Bander József polgármester. A településvezető hangsúlyozta, ezek a számok még egyáltalán nincsenek kőbe vésve.

Arról döntött a képviselő-testület – számítva arra, ha nem a tervek szerint alakul a bevételi oldal összege – hogy már márciusban készüljünk egy lehetséges intézkedési tervvel azért, hogy a település likviditása megmaradjon. Ennek értelmében tovább folytathatjuk intézményeink összevonását, átgondoljuk a nem kötelező feladatokat, például a kultúra és sport területén. Amennyiben indokolttá válik, felfüggesztjük, vagy összevonjuk ezeket, hogy akár létszámcsökkentés árán is, de maga a működés fennmaradjon. Továbbá azokat a nem használt, áruba bocsájtható eszközeinket, ingatlanjainkat, melyek nem feltétlen szolgálják a település érdekét, értékesítjük

– sorolta a lehetséges jövőbeni intézkedéseket a polgármester.

Mint mondta, azért márciusról van szó, mert akkor látják majd az előző évi bevételek alapján számolt adóelőleg-fizetések mértékét. Bander József kiemelte, továbbra is számítanak a kormány részéről eddig is nyújtott kompenzációra, ami idén eddig 15 millió forintos segítséget jelentett a település számára. Hozzátette, bár működése tekintetében az önkormányzat a túlélésért küzd, számos fejlesztés is elindulhat a településen, az elnyert, mintegy 600 millió forint értékű pályázati forrásnak köszönhetően.