A téli időszakban jóval kevesebben járnak le a vizek partjára hódolni szenvedélyüknek, így kevesebb a munkájuk az ellenőrzésüket végző halőröknek is. A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) is kihasználta ezt az időszakot, a halőri állománynak így jutott ideje egyéb tennivalókra is. A hideg napokon például rendbe tették a Nagykunsági főcsatornánál és a Malomzugi Holt-Zagyvánál az előző években létesített horgászhelyeket.

A szövetség további horgászhelyek kialakításáról is döntött. A Nagykunsági főcsatornánál Martfű és Mezőhék között alakítanak ki több részen összesen körülbelül száz méternyi horgászhelyet. Itt a gát víz felőli részén megemelik a talajszintet 50-60 centiméterrel, így a csatorna feltöltésekor is szárazon maradnak, azaz egész évben lehet e helyeken horgászni. A műveletekhez természetesen előzetesen beszerezték a szükséges engedélyeket, szerdán pedig a kivitelező meg is kezdi a gépi földmunkákat.

Kedden a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) ismét megkezdte a Malomzugi Holt-Zagyva töltését, mely során további 15-20 centiméterrel emelik meg a vízszintet, ezzel a holtág eléri a maximális töltöttségét. E vízállással várhatóan könnyebb lesz átvészelni, ha a nyár ismét a múlt évihez hasonló aszályt hoz.

A tervek szerint március 11-18. között a KTVHESZ Ecsegfalvi taván megkezdik a nevelt halak lehalászását, majd a pontyok kihelyezését a szövetségi horgászvizekbe.