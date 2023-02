– Alig bújik ki a napfényre, már jön is a virága, nem tudjuk leszedni és csokorba kötni, mire kifejlődik, addigra majdnem el is virágzik – számolt be az utóbbi évek változásairól, ehhez alkalmazkodva, míg a korábbi években a környező piacokon csokorban árulták a hóvirágot, újabban a hagymákat az interneten értékesítik.

– Kikísérleteztük, körülbelül mennyire van igény, ősszel annyi hagymát felszedünk, augusztusban is sok a rendelés, amit nem adunk el, azokat cserépbe ültetjük és az udvarunkon neveljük, gondozzuk. Ahogy jönnek az érdeklődők és a rendelések folyamatosan csomagoljuk – részletezte a folyamatot Helle Lídia.