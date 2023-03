Mézédes délelőttre invitálták az iskolai csoportokat és a betérő látogatókat a Damjanich János Múzeumba pénteken. Évek óta csatlakoznak a beporzók napjához, korábban a tájházba rovarhotelt telepítettek, most Patkós Dániel méhész interaktív előadással készült. A szakember megmutatta az általa használt eszközöket. Azt is elmesélte például, hogyan lesz a virágporból méz. A gyerekek lelkesen tették fel kérdéseiket és bátran kezükbe is fogták például a keretet, a termékeket megkóstolták a szolnoki nyolcadikosok.

A konferenciateremben a rendezvényhez kapcsolódó kézműves foglalkozást tartottak, illetve Császár Péter fotóiból berendeztek egy egynapos tárlatot. A restaurátor ugyanis szabadidejében fotóz, számos képe készült az elmúlt években rovarokról, apró állatokról, ezeket gyűjtötték és állították most össze.