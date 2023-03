A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) idei szakmai napján az innovációt, a fejlesztési lehetőségeket helyezte előtérbe. Dr. Molnár Beáta elnök hangsúlyozta, fontos, hogy jelen gazdasági helyzetben a civil szervezetek naprakész információval rendelkezzenek arról, hogy milyen újítási lehetőségeik vannak, illetve milyen projektekre tudják lehívni a rendelkezésükre álló forrásokat hazánkban és külhonban egyaránt.

Fővédnökeként Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a rendezvény. Mint hangoztatta, fontos számukra nemcsak a civil társadalom helyzete, de az a munka is, amit végeznek, hatalmas erőfeszítéssel, a közösség megtartó erejeként. Vármegyénk rendkívül erős a civil szervezetek összetartásában, az az önkormányzati és állami munkát is megkönnyítették.

Győrfi Mihály alpolgármester azon reményének is hangot adott, hogy a huszadik civil konferenciát is együtt ünneplik majd.

Dr. Berkó Attila főispán arról is szólt, milyen komoly társadalmi jelentősége van a civil szervezetek, nem egy esetben példaértékű, amit végeznek.

Dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának vezetője a civil szervezeteket érintő aktuális kérdésekről szóló előadásában elsősorban a rendelkezésre álló forrásokról beszélt. Mint mondta, láthatjuk, hogy a család és az állami intézmények mellett a civil közösségek azok, melyek megtartó erővel bírnak. Sokszor egy-egy kezdeményezésük mögött számos érdeklődő sorakozik fel, ami nagy jelentőséggel bír lokálpatriotizmus szempontjából is. Ezt abból is látják, hogy sok rendezvényen maguk is részt vesznek, igyekeznek minél szorosabb kapcsolatba kerülni a civil szervezetekkel. 2018. óta tartanak országjárásokat, szeptemberben végiglátogatják a vármegyéket, ilyenkor a Nemzeti-együttműködési Alap pályázatairól adnak tájékoztatást. 2021 májusától vármegyejárást is szerveznek, ilyenkor több településen is tartanak kerekasztal beszélgetéseket, így látták, milyen kérdések foglalkoztatják leginkább a civileket. Ilyen téma például a forrásteremtési lehetőségek, melyeket fel is vázolt.

A jelenlévők választ kaphattak többek között arra is, hogy milyen projektekre tudják lehívni a rendelkezésükre álló forrásokat

Fotós: Kovács Berta

A civil közösségek pályázati lehetőségeiről a Kárpát-medencében Mucsi Géza, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársági Kabinet politikai tanácsadója is beszélt.

Az Északkelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosként dr. Szabó Tünde ismertette a sokrétű törekvéseket, célkitűzéseket, hangsúlyozva, hogy a civil szervezetek nélkül nincs sikeres város, vármegye és terv. E fejlesztés minden egyes területén is jelen vannak a civilek.

Dr. Lénárd Krisztina, a BM Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság főosztályvezetője pedig a 2021-2027 közötti időszak humán és társadalmi fejlesztések irányait vázolta a nagy számban összegyűlt hallgatóságnak.