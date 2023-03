Rendszeresen szerveznek könyvtári foglalkozásokat a helyi művelődési házban a településen élő, a helyi iskolába járó gyerekeknek. Az elmúlt napokban több osztályt is vendégül láttak a könyvtárosok, akik készségesen mutatták be a diákoknak az intézmény működését.

A negyedik osztályosok a könyvek mellett az Internet Fiesta programsorozat keretében az internet világába is bepillanthattak. A könyvtári óra végén ők is, ahogyan a másodikosok is kézműveskedtek is. A közelgő húsvétra készülve papírtojásokat készítettek a diákok.