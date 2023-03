Vármegyei és határon túli gazdálkodók munkáját is elismerték

A szakmai programot követően átadták a 2022-es Év Gazdasszonya-díjakat.

Farkas Adrienn gyermekkora óta kiveszi részt a családi gazdaság tennivalóiból, 2021 óta saját családi gazdaságot vezet Jászjákóhalmán. Dr. Varga Zsigmondné Nagykörűben született, cseresznye és meggytermesztéssel foglalkozott, de belekóstolt a virágmag-, illetve a gyógynövénytermesztésbe is. Patkósné Szabó Magdolna családi gazdaságában szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak Mezőtúr határában. Szopkóné Barta Éva családi gazdaságban elsősorban legeltető állattartást és takarmány előállítást, valamint szántó- és gyepterületein ökológiai gazdálkodást folytat. Magdáné Szabó Anna férjével együtt mintegy száz hektáron gazdálkodik Karcagon, szántóföldi növényeket termeszt korszerű módszerekkel és technológiával. Pozsonyi Márta a Tordai Slow Food Egyesület és a StudCoop Diákszövetkezeti Egyesület projektjeinek ötletgazdája és projektkoordinátora. Bara Csilla Márta aktív tagja a Székelyföldi Bio Egyesületnek, melyet élelmiszeripari kiállításokon mézfajtáival és gyógynövény teáival képvisel. Horváth Erzsébet Kárpátalján Sárosorosziban családi gazdaságukban kezdetben szabadföldi szamócát termesztett és állatokat is tartott, majd gazdaságukat burgonya, ipari paradicsom és uborka termesztésével bővítette. Sziveri Márta a vajdasági Magyarkanizsán folytat ökogazdálkodást. Bajkai Gizella a felvidéki Zalabán gazdálkodik férjével, eleinte fűszerpaprikát, hagymát, uborkát termesztett. Később a gazdaság növekedésével szántóföldi kultúrák termesztésével is bővítette tevékenységét.