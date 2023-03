– Csapatunk tagjai közül szinte mindenki vidéki, és tart otthon haszonállatot, vagy legalább is a környéken megtalálhatóak a hagyományos állattartási módszerek. Látjuk a különbséget a nagyipari húsáru, illetve a természetes közegben nevelt állatok húsa között. Munkánkkal szerettünk volna rávilágítani arra, hogy a húsipar szereplői, az állatok is érző lények. Úgy véljük, ezek ugyanúgy a nagyüzemi termelés áldozatai, mint ahogyan közvetetten mi, fogyasztók is azok vagyunk.