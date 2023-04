Bár a megszokott helyszínen nem lesz május elsejei program, nem maradnak majális nélkül a szolnokiak. Információink szerint költségtakarékossági okok miatt marad el a Tiszaligetet betöltő esemény, máshol azonban lesz lehetőség a szórakozásra.

Mi, civilek fontosnak tartottuk, hogy mindenképpen legyen egy olyan rendezvény, ahol a családok a megszokottak szerint szórakozhatnak, jó hangulatban eltölthetik a május elsejét. Így született meg az I. Civil Családi Majális ötlete, mely végül összefogással, támogatások segítségével valósul meg

– mondta el érdeklődésünkre Ádám Csaba a szervező, Tallin-Alcsi Városrészért Egyesület elnöke.

– Úgy gondoltuk, hogy az Ormos Imre park megfelelő helyszín a programoknak, hiszen többször zajlott már a területen sikeres rendezvény. Bízunk benne, s mindent megteszünk azért, hogy ez most is így legyen. Ennek érdekében kézműves foglalkozások, gyerekprogramok várják majd a kicsiket, a színpadon helyi- és környékbeli előadók lépnek majd fel, minden korosztályt szórakoztatva, és lesz sportszekció is – részletezte Ádám Csaba.

A szervező egyesület elnöke kiemelte, hogy számukra a családok biztonságos szórakozása a legfontosabb.

– A terület befogadóképessége háromezer fő, ezt természetesen figyelembe vesszük és figyeljük majd a helyszínen, hogy oszlik meg a tömeg. A biztonság érdekében fontos, hogy a rendezvény alkohol-, cigaretta- és politikamentes is lesz – emelte ki a főszervező.

A rendezvény május elsején tíz órától várja az érdeklődőket. A régi majális hangulatát idézve azonban kicsit korábban, fél kilenckor zenés ébresztővel kezdődik, amikor az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar zenés felvonulással indul Várkonyi „szánkó” domboktól a parkba. A programok este hat óráig várják az ünneplőket.

A szervezők remélik, hogy minél többen gyalog és kerékpárral érkeznek majd az Ormos Imre parkba, ezért megnövelik a kerékpárok rögzítésére alkalmas helyek számát.