Tizenhat évvel ezelőtt az ENSZ április 2. napját jelölte ki az autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az autizmusra, mely tízmilliókat érint szerte a világon. Fontos, hogy minél szélesebb körben megismerjék az autizmussal élőket a társadalomban – természetesen így gondolják ezt az Autistákért Szolnokon Civil Társaság tagjai is, akik együttműködésben a Liget Úti EGYMI Autizmus Centrum munkatársaival egy különleges akcióval hívják fel a megyeszékhelyen élők figyelmét a témára vasárnap.

Az üzeneteket egy olyan, autizmussal élő fiatal írta, aki saját tapasztalatát osztotta meg a külvilággal

Fotós: Nagy Balázs

– Egy olyan akciót szerettünk volna megvalósítani, ami egyrészt látványos, másrészt információt nyújt az autizmusról a lakosok számára – mesélte hírportálunknak Balogné Szabó Anita, az egyesület munkatársa. – Úgy döntöttünk, hogy plüssöket helyezünk ki a város közterületein található padokra. A figurákra csatolunk egy-egy autizmussal kapcsolatos szöveget is, illetve az autizmus szimbolikus színét, a kéket is megjelenítjük rajtuk egy-egy szalaggal. Az „üzeneteket” olyan autizmussal élő fiatal írta, aki saját tapasztalatát osztotta meg a külvilággal. A több mint száz plüsst az akciót megelőző gyűjtés során kaptuk a helybéliektől. Ezt ezúton is köszönünk minden adományozónak! Célunk, hogy tudatosítsuk az emberekben az autizmus társadalmi jelenlétét, és felhívjuk a figyelmet az érintett személyek integrációjának fontosságára.

A padokon üldögélő plüssök személyesebbé teszik az autizmussal kapcsolatos információk befogadását, hangsúlyozzák az autizmusban érintettek számára fontos dolgok, mint például az elfogadás és a megértés fontosságát.

Az egyesület tagjai és az intézmény munkatársai hetek óta gyűjtötték a plüssöket, szerencsére sok szolnoki csatlakozott az akcióhoz

Fotós: Nagy Balázs

– Az autizmusban érintett személyeknek nem olyan könnyű a hétköznapi életben eligazodni, mint egy átlagembernek – folytatta az egyesület vezetője. – Mindezt az is megnehezíti, hogy a társadalomnak ismerethiánya van a témával kapcsolatban. Bízunk abban, hogy ez a szemléletformáló akció is segít az autizmus megértésében, és erősíti az autizmus elfogadását.