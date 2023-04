Majdnem hat éve történt, hogy egy decemberi estén egy baráti társaság hazaindult az egyik szórakozóhelyről, egyik tagjuk azonban nem ért haza. A fiatalok kereső csapatokat is szerveztek, a munkában a környékbeli polgárőrök és a tűzoltók is részt vettek. A középiskolás fiú holttestét végül néhány nappal később, a Tisza árteréről emelték ki. A Senkit ne hagyj hátra! kampányt ezután indította útjára a szolnoki Városi Diákok Tanácsa. Az üzenet egyértelmű: céljuk, hogy a tudatos szórakozásra hívják fel a figyelmet, ezért számos rendezvényen megjelentek már azóta, karszalagokat osztanak, beszélgetnek a fiatalokkal bulizási szokásaikról, minden esetben felhívva figyelmüket az odafigyelésre és a biztonságra.

A kampányhoz kapcsolódott a Tudatos Ifjúságért Program, a napokban Szolnokon forgattak egy figyelemfelhívó videót.

– Minden energiánkat abba fektetjük, hogy minél több fiatalhoz eljuthassunk, a kampány által biztonságos környezetet teremtsünk a szórakozásnak. A legfontosabb üzenet, hogy annyian térjenek haza, amennyien elindultak otthonról – foglalta össze a célokat Pethő Kinga, a Tudatos Ifjúságért Program kommunikációs koordinátora.

Programjaikon tippeket is megfogalmaznak, ilyenek például, hogy a diákság ismerje határait vagy tudják, hogy kire számíthatnak vagy kit hívhatnak fel, ha mégis baj van.

Segítség lehet a lokátor alkalmazás, mellyel a társaság tagjai megoszthatják egymással a helyzetüket. De az is, ha tudják hogyan tudnak segíteni társuknak, ha bajban van, esetleg túl sok alkoholt fogyasztott

– emelte ki.

A kampányvideóval minél több fiatalt szeretnének elérni. Ezért az utca embere mellett a Szolnoki Olajbányász fiatal kosárlabdázóit, illetve a Dózsa vízilabdázóit is megszólaltatták.

– A sportolók arról beszélnek, hogyan kovácsolódtak egy csapattá, és ez hogyan mutatkozik meg akkor, ha szórakozni mennek – tette hozzá Pethő Kinga.

Pallai Tamás, a Szolnoki Olajbányász kosárlabdázója is szívesen csatlakozott a kampányhoz..

– A fiatalok mindig is jártak szórakozni, és ezután is fognak. Sajnos sok tragédiáról lehet hallani, amikor egy átmulatott este nem jól végződik. Ha ennek elkerülésére fel tudjuk hívni néhány ember figyelmét, már az is nagyon jó – mondta, amikor a szereplés okairól kérdeztük. – A mi életstílusunkkal nehezen összeegyeztethető a buli, de mint csapat együtt mozgunk, együtt térünk haza. Járunk mulatni, de betartjuk a szabályokat, melyek biztonságos keretek közé foglalják az estét – fejtette ki véleményét a fiatal sportoló.