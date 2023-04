Elhunyt Varga Erik „Riki”. A szolnoki festőművész, basszusgitáros, és ahogy magáról mondta: boldogságkutató halálhíréről saját közösségi oldalán adott hírt egyik barátja csütörtök este.

Szomorú szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy Varga Erik Riki barátunk itt hagyta e földi létet. Lelkét átadta teremtőjének, Öregistenének

– olvasható a bejegyzésben, mely alá rövid idő alatt százával "érkeztek" a részvétnyilvánítások és a megdöbbenéssel átszőtt üzenetek.

Nem véletlen, hiszen talán nincs is olyan szolnoki ember, aki nem ismerte Rikit. S talán olyan is kevés akad, aki nem kedvelte a kissé különc, de nagyon szerethető művészt. Kollégáink körében is kedvelt volt, hírportálunkon többször hírt adtunk munkásságáról, tevékenységéről. Nemrégiben arról írtunk, hogy hatvanadik születésnapját kiállítással és természetesen zenéléssel ünnepelte.

– Emlékezetéről, temetéséről később intézkednek szerető rokonai – írta barátja.

Mi is búcsúzunk, Isten nyugosztaljon, kedves Riki!