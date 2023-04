Nagy Lajos alelnöktől megtudtuk, a két nap alatt 162 fő – 90 általános, 17 középiskolás és 55 felnőtt – vett részt a munkában. A felnőttek a városszépítő egyesület, a vadásztársaság tagjai, illetve az iskolák pedagógusai voltak.

– A szervező munkában nagy segítséget jelentett az általános iskolák aktív közreműködése. Középiskolában elsősorban az érettségihez teljesítendő 50 óra közösségi munka és egy környezetvédelmi projekt jelentett motiváló erőt a jelentkezésre.

A két nap alatt mintegy 700 munkaórában, 450 zsákban mintegy 4840 kiló mért hulladékot, ezen felül mintegy 1000 kilogramm gumiabroncsot, illegálisan elhelyezett szemetet gyűjtöttünk össze a bejárt mintegy 60 kilométer hosszú szakaszon.

– A városból kivezető összes út mentén tevékenykedtünk, felhasználva a mezei őrszolgálat és a közterület-felügyelők által adott információkat. Továbbá a város határában a hivatásos vadászok tájékoztatása alapján szennyezett területek voltak a mostani akcióban érintettek. A mezőőrök, a közterület felügyelők és a hivatásos vadászok maguk is személyesen teljes létszámban vettek részt a gyűjtésben.

Ez egyrészt nem kis teljesítmény, másrészt elszomorító, hogy a lakosság ennyire nem törődik környezetével, és szándékosan okoz kárt.

– Ez abból is látszik, hogy a felelőtlenül eldobált csomagolóanyagok mellett egyre több a zsákban összegyűjtött, és az utak mentén szándékosan, szennyező módon elhelyezett, de eredetileg máshol keletkezett hulladék is. A leginkább szennyezett terület a régi 4-es út Kenderes felé, és a Táncsics utca végétől a Lógókert oldala volt. Ezekre a területekre térfigyelő kamera elhelyezése is indokolt lenne – véli az elnök, aki reméli, hogy a résztvevők példája nyomán mások sem fognak illegálisan hulladékot elhelyezni sehol.

Az önkéntesek rengeteg szeméttől tisztították meg a környzetet

Forrás: Beküldött fotó

A támogatóknak köszönhetően a hulladék szedéshez biztosított volt a védőfelszerelés, a szállítójármű, a munka végén pedig egy-egy müzliszelet és ásványvíz is járt az önkénteseknek.