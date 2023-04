– Nagy kihívást jelentett számomra, amikor 2004-ben megírtam emlékeimet egy helytörténeti pályázatra, melyet a Damjanich János Múzeum hirdetett meg – idézte fel a kezdeti lépéseket Pál Imréné Etelka.

– A projekt a kunhegyesi paraszt-polgári életforma, szokások, népi játékok címet kapta. Ebben a paraszti társadalommal foglalkoztam, ami elindult a polgárosodás felé a házépítésben, a bútorzatban és az öltözködésben egyaránt. Munkám során segítségemre voltak szüleim, főleg édesanyám, aki gyermekkorát az Aranyosi cseléd tanyán töltötte. Húgával együtt meséltek az urasági cselédek életéről. Édesapám is támogatott, hogy leírhassam, miként és miért alakult ki a Félix-majori tanyavilág.

Sok biztatást kaptam még férjem unokatestvérétől, dr. Szabó Lajostól is, kinek a tanyavilág kialakulásáról írt tanulmányai nagy segítségemre voltak. Részben a szakirodalom, részben gyerekkori emlékeim és visszaemlékezők elmondása alapján írtam le a tanyavilág fejlődését a kialakulásától kezdve a „virágkoron” át a gyors hanyatlásig, beleértve a rendszerváltás utáni helyzetet is.

Az 1800-as évek közepétől vannak adataim, mivel a kunkapitányházat annak idején az én apai ükapám, Csávás Péter építette az 1860 években. Ebben a házban született dédnagymamám is 1872-ben.

Számtalan néprajzi dolgozata mellett nagy népszerűségnek örvendett még a Huszadik század a háborúk viharában című írása is, amelyet családja férfi tagjainak a katonaélményei ihlettek.

– Ezernyi téma foglalkoztat, ami a régmúlt történéseivel kapcsolatos – folytatta a néprajzkutató.

– Nagyon hálás lehetek szüleimnek, akik folyamatosan meséltek nekem gyermekkorukról. Amint megtanultam írni, tollat ragadtam és jegyzeteltem. A háború viszontagságaitól kezdve a lakberendezési szokásokon át a népi játékokig mindennel foglalkoztam. Ez utóbbi igen közel áll a szívemhez, hiszen harminc éven keresztül dajkaként dolgoztam a helyi óvodában. Szüleim szerteágazó ismereteinek köszönhetően pedig összefoglalhattam azt, hogy milyen játékokkal játszottak, de például a saját nemzedékem mindennapjaiban megjelenő népi játékokról is írhattam. Ez az mű nagy büszkeségem, hiszen a kunhegyesi értéktárba is bekerült.

A néprajzkutató kiemelte, édesanyja leírta élete történetét, amit sokszor elmesélt neki, valamint unokáinak és dédunokáinak is. A mesék és a történetek részévé váltak életének, mert talán az egyik utolsó szemtanúja volt a huszadik századi urasági cselédtanyák egykori világának.